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Назван размер минимальных кассовых сборов, который спасет российский прокат

Глава «КАРО» Зинякова: российский прокат нуждается минимум в 32 млрд рублей сборов в год

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова рассказала в интервью «Ведомостям» о текущем состоянии кинобизнеса в России. Ключевыми тезисами из этой беседы поделился Telegram-канал «Кинопоиск. Индустрия».

Говоря о финансовой поддержке отечественного кинопроката, Зинякина отметила, что в нынешних реалиях прокат в России ежегодно нуждается минимум в 32 млрд руб.

Чтобы киноотрасль продолжала успешно функционировать и развиваться, ежемесячно в прокат должна выходить как минимум одна картина, способная собрать свыше 1 млрд руб., два фильма с кассой не менее 500 млн и 3-4 ленты по 200-300 млн общих сборов.

Уже сейчас эксперты предполагают, что ключевой вклад в российский бокс-офис по итогам года внесут именно отечественные релизы — около 65% от общей кассы.

Говоря про западные релизы, Зинякова отметила, что российский кинопрокат не рассчитывает на скорое возращение голливудских релизов, а эксперименты с китайским и индийским кино себя не оправдали. Причина — нишевый характер привезенных картин, не вызвавших широкого ажиотажа у российского зрителя.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу в сериале «Последний богатырь. Наследие».

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