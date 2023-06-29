Гарик Сукачев поставит спектакль в «Современнике»

Певец Гарик Сукачев поставит в «Современнике» спектакль «САШАШИШИН», основанный на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Об этом говорится в Telegram-канале театра.

«То, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет. В моем случае это очень похоже, как ни странно, на два разных произведения. Одно произведение киноискусства называлось «Сталкер», а другое произведение литературного искусства называлось «Пикник на обочине», — заявил Сукачев.

Сюжет рассказывает о жизни мальчика с аутизмом Саши Шишина. Он живет в квартире с властной матерью и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина. В рамках постановки артисты «Современника» покажут сцены из жизни главных героев, которые будут связаны не хронологией, а сюжетом. В постановке примут участие актеры Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина. Премьера запланирована на конец ноября 2023 года.

Ранее в «Ленкоме» заявили, что Садальский использует имена Васильевой и Кравченко ради пиара.