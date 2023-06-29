Ева Лонгория объяснила забастовки работников Голливуда

Актриса Ева Лонгория объяснила, почему работники Голливуда выходят на забастовки. Об этом она поговорила с The Hollywood Reporter.

По словам Лонгории, к таким последствиям привели 18-часовые рабочие смены на съемочной площадке.

«Архаичный подход к съемкам сериалов и фильмов не годится. Нельзя работать по 18 часов. Когда мы снимаем по 12 часов, я так тревожусь о своей команде, я спрашиваю: «Когда вы видитесь с детьми?» — делится она.

Продакшен для кино и телевидения актриса сравнила с ненасытным монстром.

«Нужно постоянно продолжать работать, труд подгоняет сам себя. И если нужен труд, стоит пересмотреть то, как за него платят», — заключила она.

1 мая 2023 года истекло соглашение между Гильдией сценаристов США и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. Это соглашение регулирует порядок отчисления денежных средств от киностудий авторам сценариев. По правилам, если к моменту, когда истекает срок предыдущего соглашения, стороны не могут договориться об условиях следующего, руководство Гильдии объявляет забастовку. 2 мая началась седьмая в истории забастовка Гильдии сценаристов США.

Гильдия режиссеров США отказалась от проведения забастовки.

Ранее бастующие сценаристы высмеяли Ким Кардашьян из-за ее участия в съемках «Американской истории ужасов».