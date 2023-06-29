Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ева Лонгория объяснила забастовки работников Голливуда

Ева Лонгория заявила, что к забастовкам в Голливуде привели 18-часовые рабочие смены

close
100%
Terence Baelen/Global Look Press

Актриса Ева Лонгория объяснила, почему работники Голливуда выходят на забастовки. Об этом она поговорила с The Hollywood Reporter.

По словам Лонгории, к таким последствиям привели 18-часовые рабочие смены на съемочной площадке.

«Архаичный подход к съемкам сериалов и фильмов не годится. Нельзя работать по 18 часов. Когда мы снимаем по 12 часов, я так тревожусь о своей команде, я спрашиваю: «Когда вы видитесь с детьми?» — делится она.

Продакшен для кино и телевидения актриса сравнила с ненасытным монстром.

«Нужно постоянно продолжать работать, труд подгоняет сам себя. И если нужен труд, стоит пересмотреть то, как за него платят», — заключила она.

1 мая 2023 года истекло соглашение между Гильдией сценаристов США и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. Это соглашение регулирует порядок отчисления денежных средств от киностудий авторам сценариев. По правилам, если к моменту, когда истекает срок предыдущего соглашения, стороны не могут договориться об условиях следующего, руководство Гильдии объявляет забастовку. 2 мая началась седьмая в истории забастовка Гильдии сценаристов США.

Гильдия режиссеров США отказалась от проведения забастовки.

Ранее бастующие сценаристы высмеяли Ким Кардашьян из-за ее участия в съемках «Американской истории ужасов».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях