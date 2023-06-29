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Умер актер из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Актер Валерий Воронин скончался в 68 лет

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Кадр из сериала «Если ты не со мной»

25 июня скончался актер театра и кино Валерий Воронин. Мужчина умер в возрасте 68 лет, причина смерти не уточняется, пишет «Российская газета».

Артист появился на свет в 1956 году. С 2006 года работал актером и режиссером в областном академическом молодежном театре в Ростове-на-Дону.

За свою творческую карьеру Воронин сыграл Стародума в «Недоросле», Вершинина в «Трех сестрах», Дорна в «Чайке», казака Чуба в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Страшилу в «Волшебнике изумрудного города», лорда Гилдоя из «Капитана Блада» и Клавдия в «Гамлете». В 2014 году артист дебютировал в кино, он исполнил роль Николая Севостьянова в мелодраме «Если ты не со мной».

Незадолго до этого в возрасте 89 лет скончался актер Николас Костер, наиболее известный по роли Лайонела Локриджа в культовом сериале «Санта-Барбара». Он скончался 26 июня, однако причина смерти неизвестна. В своей фильмографии Костер насчитывает около 170 ролей.

Ранее скончался известный по фильму «Титаник» актер Лью Палтер.

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