Мадонна перед попаданием в реанимацию написала зловещее сообщение

Американская певица Мадонна могла предчувствовать госпитализацию в реанимацию. Издание The Sun обратило внимание на зловещее сообщение, которое звезда опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за несколько дней до попадания в больницу.

«Затишье перед бурей», — писала в соцсетях певица, публикуя собственные фото, сделанные за кулисами концертов. На многих кадрах она не улыбалась, выглядела мрачной.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что 24 июня она была доставлена в больницу. Гай Осири рассказал, что 24 июня у артистки развилась «серьезная» бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии и была интубирована.

Состояние Мадонны было таким тяжелым, что семья всерьез переживала за ее жизнь и готовилась к худшему после ее госпитализации.

Ранее коллега актера Джейми Фокса по сериалу «Папа, перестань меня позорить» Порша Коулмэн рассказала о состоянии артиста после внезапной госпитализации.