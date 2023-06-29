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Марат Башаров рассказал о тяжелых условиях съемок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Телеведущий Марат Башаров: шоу «Экстрасенсы» приходилось снимать по 20 часов в день

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ТНТ

Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал об условиях съемок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

«Моя работа тяжелая, трудная — не так-то легко заработать огромные рейтинги, которые есть у нашего шоу. Съемочные дни иногда длятся и по 14, и по 20 часов. Приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам», — рассказал Башаров. Артист заверил, что во время съемок сталкивается с «настоящими чудесами».

По словам телеведущего, в ходе производства шоу «Экстрасенсы» одно из самых тяжелых — эмоции людей. Башаров отметил, что старается помочь каждому обратившемуся в редакцию передачи.

«Мне по-прежнему интересно встречать людей, которые приходят к нам со своими горестями и бедами, проблемами. Мне приходится сталкиваться с человеческой болью, со слезами людей, которым нужно помочь. Но после того, как наши герои пообщаются с экстрасенсами, я чувствую облегчение, потому что вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе», — признался актер.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — проект, в котором участвуют сильнейшие участники «Битвы экстрасенсов». За звание лучшего экстрасенса сражаются Александр и Олег Шепсы, Константин Гецати, Влад Череватый, Дмитрий Матвеев, Марьяна Романова, Лина Джебисашвили, Виктория Райдос и Надежда Шевченко.

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