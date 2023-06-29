Активисты напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein

Неизвестные напали на штаб-квартиру немецкой рок-группы Rammstein в Берлине и разбили окна. Об этом информирует немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные полиции.

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, на здании появилась надпись «Не предоставлять сцену преступникам».

В материале отмечается, что ответственность за инцидент взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Согласно их объяснениям, атака на штаб-квартиру рокеров была совершена в знак солидарности с женщинами, обвинившими ранее фронтмена группы Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах.

По данным издания, музыканты Rammstein пока никак отреагировали на инцидент.

Иные подробности не приводятся.

Ранее прокуратура Берлина начала расследование в отношении Линдеманна в связи с заявлениями о преступлениях сексуального характера. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер прокомментировал секс-скандал вокруг лидера коллектива Тилля Линдеманна.