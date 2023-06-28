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Михаил Турецкий поедет с женским хором в Донбасс

Михаил Турецкий привезет женский хор Soprano в Луганск

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Основатель арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano народный артист России Михаил Турецкий рассказал, что поедет с женским хором на Донбасс. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Уже через месяц у нас запланирован концерт группы Soprano в Луганске. Там есть цирк, где мы выступали шесть раз», — сказал он.

В Донецке, отметил Турецкий, площадкой для выступления артистов был оперный театр.

«Мы там нужны. Там живут наши граждане, которым сегодня просто необходима духовная, эмоциональная поддержка, и мы постараемся ее дать», — заключил он.

До этого сообщалось, что выступление Валентины Лисицы отменили в Италии из-за позиции по Донбассу

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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