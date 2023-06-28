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Дмитрий Певцов рассказал, на каком фильме расплакался

Актер Певцов сообщил, что дважды расплакался при просмотре «Русского креста»

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Актер Дмитрий Певцов рассказал, при просмотре какого российского фильма расплакался. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он уточнил, что его довела до слез кинолента Эдуарда Боякова и Петра Зеленова с Михаилом Пореченковым в главной роли «Русский крест» (2023).

«Я смотрел и оба раза плакал. В разных местах. Вот это настоящее кино», — сказал он.

По сюжету «Русского креста», простой человек Иван Росток после морального падения кается и духовно возрождается. После явления ему святого Георгия он решает восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

«Он основан на поэме Николая Мельникова, написанной кровью и слезами православного человека. Бояков донес эту поэму до сердца, до души», — поделился впечатлениями Певцов.

Кроме того, Певцов оценил снятый в космосе фильм «Вызов» словами «не шедевр».

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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