Иван Добронравов рассказал, где встретил выпускной

Актер Иван Добронравов рассказал в беседе с mk.ru, что встретил выпускной на съемках сериала «Кадетство».

Добронравов вспомнил, как в середине дня выехал из Твери, где находилась съемочная площадка. Актер пришел к тому времени, когда уже всем вручили аттестаты. Затем он «отгулял ночь» и вернулся на съемки.

«Конечно, там не обошлось без запрятанных бутылочек, чтобы отметить — все-таки дело молодое. Но мне хватало достаточно небольшого количества времени, чтобы прийти в норму и работать. И утром я смог нормально выйти на площадку», — вспомнил артист.

Иван Добронравов сыграл суворовца Левакова в сериале «Кадетство». Картина повествует о повседневной жизни воспитанников Суворовского училища. Также в проекте принял участие отец актера Федор Добронравов, где исполнил роль отца суворовца Перепечко.

Добронравов-младший снимался в четвертом сезоне сериала «Сваты», где его отец выступил в главной роли. По сюжету Иван в роли милиционера задерживает персонажа Федора — Ивана Будько. Федор и Иван также снялись вместе в фильме «Мамы».

Ранее балерину Анастасию Волочкову не пустили на выпускной дочери.