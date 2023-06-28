Короткометражки начинающих авторов предложили пускать перед кино с господдержкой

«Газпром-медиа холдинг» предложил пускать на экран короткометражные ленты молодых российских режиссеров перед сеансами фильмов с госфинансированием. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Юлии Голубевой, после частичного ухода западного контента из проката и со стримингов россияне чаще стали обращать внимание на российское кино

«Речь о короткометражных работах, которые создаются молодыми командами. Мы предлагаем рассмотреть возможность их показа в качестве предсеансного обязательного обслуживания в рамках широкого кинопроката фильмов, которые получают прокат при госфинансировании», — заявила она.

Так, уверена она, режиссеры смогут расширить аудиторию, а киноиндустрия — найти новые профессиональные кадры. Чтобы воплотить идею в жизнь, добавила она, можно создать комиссию по отбору таких работ и поработать над соответствующим постановлением Министерства культуры РФ. Свои предложения холдинг выдвинет на Российской креативной неделе.

Ранее сообщалось, что Минцифры может разрешить работу пиратских кинотеатров.

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