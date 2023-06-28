МакSим задолжала налоговой службе более 1 млн рублей после отмены тура из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим задолжала Федеральной налоговой службе 1 миллион и 51 тысячу рублей. Как сообщает kp.ru, если исполнительница долго не будет выплачивать задолженность, судебные приставы могут арестовать счета и имущество певицы, а также запретить МакSим выезжать из страны.

В апреле 2023 года администратор фан-клуба МакSим в Твери Виктория Титова заявила, что исполнительница с трудом выступала на концерте в Твери. По ее словам, артистка «путала слова песни, не попадала в ноты, движения были очень непонятны». Концертный директор певицы Павел Назаров отметил, что МакSим смогла исполнить все песни и закончить выступление.

В марте МакSим во время своего концерта в Сочи бросила микрофон со сцены и прекратила выступление. Ее директор заявил, что артистке понадобилась врачебная помощь. Сообщалось, что, исполняя песни, певица хрипела, не дотягивала ноты, выглядела рассеянной и уставшей. После инцидента звезда извинилась перед поклонниками.

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