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В Омске пройдет «битва» симфонических оркестров

В Омске пройдет «битва» симфонических оркестров, претендующая на место в Книге рекордов РФ

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Фестиваль «СимфоПарк»

1 и 2 июля в рамках омского open-air фестиваля «СимфоПарк» впервые в России состоится «битва» симфонических оркестров «Симфобаттл».

Участниками музыкального поединка станут два полноформатных симфонических оркестра: Омский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Ленинградской области. Шоу претендует на место в книге рекордов России.

Битва симфонических оркестров станет кульминационным событием open-air фестиваля «Большой симфонический парк» («СимфоПарк»), который проводится в Омске уже 8-й год.

Музыканты «сразятся» в исполнении как классического оперного и балетного репер­туара, так и современных музыкальных композиций – са­ундтреков из популярных кинофил­ьмов, арий из мировых мюзиклов и рок-х­итов. Оркестры будут играть попеременно и дополнять друг дру­га, обмениват­ься дирижерами, арти­стами и солистами, устраивать музыкальные шутки и провокации.

Помимо оркестрантов, на сцену выйдут приглашенные звезды: солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов, солист московской «Геликон-оперы» Дмитрий Янковский, солистка «Москонцерта» Анастасия Ушакова, джазовая певица Этери Бериашвили и солистка Омской филармонии Анастасия Колотова. Ведущие программы – Юрий Балтычев и Яна Леонтьева (Санкт-Петербург).

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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