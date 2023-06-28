Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Универа» Хилькевич рассказала о своих табу в воспитании дочерей

Актриса Анна Хилькевич заявила, что воспитывает дочерей как принцесс

close
100%
annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Telegram-канале, что не позволяет себе при воспитании дочерей.

Хилькевич призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания. По словам звезды, она и муж никогда не позволяют себе поднять руку на девочек. Она также никогда не оскорбляет и не унижает дочерей. Звезда находит в себе силы и терпение, даже если что-то выводит ее из себя.

Хилькевич с малых лет учит дочерей уважительно относиться к окружающим, старшему поколению и животным. Также она постоянно напоминает девочкам о необходимости любить себя и никогда не говорить про себя плохо.

«Мы воспитываем их как принцесс, окружаем любовью и заботой, но не позволяем наглеть. Семья — это святое! Счастливая семья строится на любви, доверии и понимании», — поделилась артистка.

Хилькевич воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки родились в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым.

26 июня Хилькевич призналась, что ограничивает своих детей в гаджетах. Она дает дочерям смартфоны или планшеты для использования только по праздникам или в поездках на самолете. По словам актрисы, дети не выпрашивают у нее гаджеты, так как не привыкли к ним.

Ранее Хилькевич рассказала об опасностях в шоу «Выжить в Дубае».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях