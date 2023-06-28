Звезда «Универа» Хилькевич рассказала о своих табу в воспитании дочерей

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Telegram-канале, что не позволяет себе при воспитании дочерей.

Хилькевич призналась, что не использует рукоприкладство как метод воспитания. По словам звезды, она и муж никогда не позволяют себе поднять руку на девочек. Она также никогда не оскорбляет и не унижает дочерей. Звезда находит в себе силы и терпение, даже если что-то выводит ее из себя.

Хилькевич с малых лет учит дочерей уважительно относиться к окружающим, старшему поколению и животным. Также она постоянно напоминает девочкам о необходимости любить себя и никогда не говорить про себя плохо.

«Мы воспитываем их как принцесс, окружаем любовью и заботой, но не позволяем наглеть. Семья — это святое! Счастливая семья строится на любви, доверии и понимании», — поделилась артистка.

Хилькевич воспитывает двух дочерей — Арианну и Машу. Девочки родились в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым.

26 июня Хилькевич призналась, что ограничивает своих детей в гаджетах. Она дает дочерям смартфоны или планшеты для использования только по праздникам или в поездках на самолете. По словам актрисы, дети не выпрашивают у нее гаджеты, так как не привыкли к ним.

Ранее Хилькевич рассказала об опасностях в шоу «Выжить в Дубае».