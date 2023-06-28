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Николас Кейдж купил место в самолете для воображаемого друга сына

Актриса Драйвер рассказала, как Николас Кейдж купил место для воображаемого друга сына

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Актриса Минни Драйвер у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как 59-летний актер Николас Кейдж однажды купил место в самолете для воображаемого друга своего сына. Ее пост цитирует People.

«Однажды летела с Кейджем и его сыном. Он купил место и для воображаемого друга сына», — написала она в ответ на ставший вирусным пост женщины, которую попросили уступить ее свадебный номер в отеле знаменитости. Знаменитостью оказался Кейдж.

У Кейджа есть 17-летний сын Кал-Эл и 32-летний сын Уэстон от предыдущих отношений, также артист воспитывает 9-месячную дочь, рожденную в браке с Рико Шибатой.

Ранее Кейдж ответил на слухи о своих многочисленных эпатажных покупках. Кейдж признал, что однажды купил двухголовую змею.

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