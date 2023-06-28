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Роман Курцын рассказал, попадал ли в любовные треугольники

Актер Роман Курцын заявил, что никогда не оказывался в любовном треугольнике

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Роман Курцын признался в беседе с «Пятым каналом», что никогда не бывал в любовных треугольниках.

«Я и есть треугольник», — пошутил артист.

Курцын также дал советы по отношениям. Он заявил, что в романах никогда не бывает все гладко. По словам звезды, всегда есть вещи, которые приходится преодолевать. Именно с их помощью человек растет и развивается.

Курцын заявил, что необходимо любить человека, чтобы преодолеть кризис в отношениях.

Курцын женат на Анне Назаровой. Он познакомился с будущей женой в Ярославском государственном театральном институте. В 2012 году у пары родился сын Никита.

Курцын начал свою карьеру в 2007 году. Он дебютировал в эпизодической роли сериала «Всегда говори «всегда». Известность к нему пришла после роли Константина Орлова в криминальной драме «Меч». Он также снялся в таких проектах, как «Доктор Тырса», «Огонь», «Балканский рубеж», «Отель Элеон», «ИП Пирогова», «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «(НЕ)идеальный мужчина».

27 июня стало известно, что Курцын и Юрий Колокольников исполнят главные роли в фильме «Пираты Галактики Барракуда».

Ранее Курцын признался, что любит играть «дурачков».

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