В сети появился трейлер очередного сезона «Футурамы»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем Youtube-канале трейлер восьмого сезона мультсериала «Футурама».
Отмечается, что восьмой сезон «Футурамы» будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю. Последнюю серию выпустят 25 сентября.
В создании сезона приняли участие авторы оригинального мультсериала Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. Также многие старые актеры дубляжа вернулись к озвучке персонажей.
Ранее стало известно, что мультсериал «Футурама» вернется на экраны в конце июля.
По словам авторов культового сериала, новые серии подойдут и для знакомства с «Футурамой», и порадуют давних фанатов неожиданными сюрпризами.
До этого стало известно, что стриминговый сервис Netflix планирует выпустить самый дорогой сериал в истории.