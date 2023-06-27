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Оксана Самойлова рассказала, что ее «бесит» в 11-летней дочери от Джигана

Блогер Оксана Самойлова раскритиковала 11-летнюю дочь за пристрастие к макияжу

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и бизнесвуман Оксана Самойлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала фото накрашенной 11-летней дочери Ариелы и призналась, что не любит, когда девочка красится.

«Красится в 11 лет и считает себя очень взрослой. Меня, конечно, это бесит. Я хочу, чтобы она навсегда осталась малышкой и играла в куклы. Но я не могу насильно запрещать взрослеть», — посетовала Самойлова.

Сейчас блогер с детьми и мужем Джиганом находятся в отпуске за границей. Самойлова призналась, что во время отдыха с семьей они обычно просто лежат у моря и играют в карты.

Оксана Самойлова – мама четверых детей. С 2012 года она состоит в браке с рэпером Джиганом. Они воспитывают сына Давида и троих дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В соцсетях Оксана Самойлова признавалась, что ужасно страдает из-за того, что не может провести с каждым ребенком много времени, поэтому даже не задумывается о пятом малыше.

В марте 2023 года появился слух о ссоре супругов. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как рэпер переехал в московскую квартиру семьи без жены и детей. Он объяснил это тем, что не хотел мешать супруге во время записи нового альбома.

Ранее Самойлова пообещала снимать больше видео в купальнике из-за активных репостов.

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