Песню «На безымянной высоте» увековечат на «Безымянной высоте»

Слова песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера «На безымянной высоте» увековечат на мемориальном комплексе «Безымянная высота» в Куйбышевском районе Калужской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Обновление мемориального комплекса будет приурочено к 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

«И конечно, на мемориале должны быть увековечены слова легендарной песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера «На безымянной высоте», посвященной бою 18 советских солдат против 200 фашистов в сентябре 1943 года у деревни Рубеженка. Это один из тысяч примеров мужества и героизма нашего народа, благодаря которым мы победили в Великой Отечественной войне», — написал Шапша.

Он отметил, что основные торжества пройдут на мемориальном комплексе 16 сентября. Во время празднования будут организованы интерактивные площадки, пройдут показательные выступления бойцов. «Главный акцент надо сделать на патриотическом воспитании молодежи», — добавил Шапша.

13 сентября 1943 года 18 добровольцев захватили тактически важную высоту 224,1, сражаясь против более чем 200 фашистских пехотинцев. Из 18 человек в живых остались двое — Константин Власов и Герасим Лапин.

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