Оркестр Курентзиса выступил в трех городах Европы

Симфонический оркестр Utopia под управлением Теодора Курентзиса выступил в трех городах Европы. Об этом сообщает «Российская газета».

Оркестр исполнил Третью симфонию Густава Малера в Вене, Берлине и Афинах.

Издание уточняет, что в Вене Курентзис в ближайшее время выступать не будет, однако в следующем сезоне вернется с Utopia в Берлин, а также Бельгию и Италию.

В коллективе Курентзиса, созданном год назад, работают 120 музыкантов из трех десятков стран. В 2023 году Utopia стала постоянным оркестром берлинского музыкального центра Funkhaus.

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