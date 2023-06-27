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Оркестр Курентзиса выступил в трех городах Европы

Оркестр Utopia Курентзиса исполнил Малера в Вене, Берлине и Афинах

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Симфонический оркестр Utopia под управлением Теодора Курентзиса выступил в трех городах Европы. Об этом сообщает «Российская газета».

Оркестр исполнил Третью симфонию Густава Малера в Вене, Берлине и Афинах.

Издание уточняет, что в Вене Курентзис в ближайшее время выступать не будет, однако в следующем сезоне вернется с Utopia в Берлин, а также Бельгию и Италию.

В коллективе Курентзиса, созданном год назад, работают 120 музыкантов из трех десятков стран. В 2023 году Utopia стала постоянным оркестром берлинского музыкального центра Funkhaus.

Ранее победитель «Маски» Ильдар Абдразаков рассказал, как к нему относятся в Европе на фоне отмены русских артистов. «Слава богу, в Европе и России меня пока никто не отменял. Сейчас еду на постановку «Бориса Годунова» в мюнхенскую оперу, поэтому не должно быть никаких проблем», — подчеркнул Абдразаков.

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