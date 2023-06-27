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СК проверяет художественное училище в Махачкале после показа с крестом

Baza: худучилище в Махачкале проверяют из-за моделей в масках и с крестами

Следственный комитет проверяет художественное училище в Махачкале после необычного показа одежды. Об этом сообщает Baza. в

Показ дипломных работ выпускников был закрытым, его устраивали для студентов и их родственников, но запись показа, в котором участвовали модели в масках и пышных нарядах, попала в сеть.

СК проверяет показ после жалоб на образ с красным крестом. Как рассказал директор худучилища, его готовила отличница, которая дополнила образ крестом прямо перед показом. По словам девушки, она не хотела никого оскорбить и жалеет о произошедшем.

Ранее певица Клава Кока заявила, что не боится налоговой проверки. Наоборот, по словам артистки, она ждет, когда на нее обратят внимание сотрудники ФНС.

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