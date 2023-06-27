Николай Бурляев пожаловался на блогеров в совете Минкультуры, которые не одобрили фильм про Тарковского

Режиссер Николай Бурляев в беседе с порталом PROZvezd признался, что некие блогеры из совета Минкультуры отказали ему в финансировании фильма про режиссера Андрея Тарковского.

«К 90-летию Тарковского я решил сделать документальную картину о его творчестве, отправил заявку в Минкульт, и на первом же этапе получил отказ. Стал выяснить – кто входит в состав этого Совета? Оказалось, что большая часть – некие блогеры, которые и о Тарковском ничего не слышали. В результате я смог добиться финансирования», — возмутился Бурляев.

Режиссер считает, что умерший Тарковский посвятил свою жизнь искусству. Он признался, что именно благодаря поддержке именитого режиссера смог поступить на режиссерский факультет. Бурляев вспомнил, как Тарковский написал ему отличную рекомендацию и предупредил о том, что Бурляев собираться отправиться «на Голгофу». Об этом режиссер рассказал на презентации своего фильма «Боже! Чувствую приближение твое», который рассказывает о жизни Андрея Тарковского.

Ранее Сергей Безруков рассказал о первой встрече с актером Сергеем Никоненко.