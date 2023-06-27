Режиссер «Дыхания» после кино о «красной зоне» хочет снять комедию

Российский режиссер Роман Каримов, автор ставшего самым кассовым фильмом минувшего уикенда в России и СНГ «Дыхание», рассказал о своем новом проекте. Его цитирует РИА Новости.

По словам Каримова, после драматичного кино о «красной зоне» в пандемию коронавируса он хочет снять комедию, для которой уже закончил сценарий.

«Это личная история, довольно фантасмагоричная, но при этом компактная и комедийная. После такого тяжелого проекта мне захотелось вернуться к жанру комедии», — признался он.

Съемки планируется начать осенью.

Картина Каримова «Дыхание» собрала 30,7 млн руб. в первые выходные проката. Главный герой, бывший врач, нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь заболевшей коронавирусом матери.