Рита Дакота раскритиковала выступление Давы под хит «Зверей»

Певица Рита Дакота показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры с празднования дня рождения блогера Димы Гордея. На видео Дава поет в караоке хит группы «Звери» «Районы-кварталы».

«Дава, который поверх трека «Зверей» поет трек «Зверей». Теперь вы видели все. Примерно на этом месте я последовала совету и ушла красиво», — сыронизировала Дакота.

Помимо этого, на дне рождения блогера случился скандал с участием певца Егора Шипа. В сети появилось видео, на котором блогер, предположительно, в нетрезвом состоянии на повышенных тонах общается с одним из гостей. Похожий на охранника Шипа мужчина несколько раз пытался вывести артиста из заведения, однако тот неоднократно возвращался обратно и громко кричал. В итоге мужчине удалось увести Шипа с мероприятия.

Ранее Рита Дакота отреагировала на критику Ксении Собчак своего наряда на свадьбу. Она отметила, что на свадебную вечеринку скорее всего придет в белом платье. Однако Дакота отметила, что не считает себя гуру моды, и пошутила, что всегда ходит в МФЦ в спортивных костюмах.