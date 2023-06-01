Певица Валерия пришла на детский праздник Тодоренко с Пригожиным и внучкой

Певица Валерия опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместные снимки с мужем Иосифом Пригожиным и внучкой Селин.

«Потрясающий детский праздник устроила Регина Тодоренко в честь выхода своей замечательной книжки «Регина-путешественница спасает Австралию» в День защиты детей, с чем я всех от души поздравляю. Нашей Селинке всего 2 года и 5 месяцев, а прослушала ее целиком и с интересом», — заявила Валерия.

Она похвалила книгу за интересный сюжет, красивый слог и завораживающие иллюстрации. Валерия призналась, что «впала в детство», когда пошла в игровую комнату вместе с внучкой. По словам исполнительницы, она была так занята играми, что не успела даже пофотографироваться на свой телефон.

Звезда и продюсер вместе с 2004 года, совместных детей у них нет. В предыдущих браках у обоих родились трое детей. Пригожин считает наследников жены родными детьми и поддерживает с ними теплые отношения. У Валерии хорошие взаимоотношения с бывшими возлюбленными супруга, однако ее дети не общаются с отцом Александром Шульгиным.

Ранее Валерия призналась, что у нее не хватает времени на готовку.