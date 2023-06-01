Егора Шипа увели с вечеринки на фоне ссоры и неадекватного поведения

Журналисты Super сняли видео на дне рождения блогера Димы Гордея, на котором певец Егор Шип затеял ссору с одним из гостей мероприятия.

На ролике видно, что у певца заплетается язык, и что ему тяжело держаться на ногах. В определенный момент Шип начал выяснять отношения с другим мужчиной. При этом, как сообщает издание, ситуация не обошлась без вмешательства, предположительно, охранника певца.

Издание сообщает, что похожий на охранника Шипа мужчина несколько раз пытался вывести артиста из заведения, однако тот неоднократно возвращался обратно и громко кричал. В итоге мужчине удалось увести Шипа с мероприятия.

Ранее Егор Шип посоветовал Вале Карнавал и Саше Стоуну «не тратить время на ерунду» и быстрее помириться. Шип также обратился к подписчикам, которые завалили его вопросами о чужих взаимоотношениях. Блогер попросил пользователей соцсетей «угомониться», так как ему надоели подобные комментарии.