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Дина Саева спровоцировала слухи о новом романе

Super: блогерша Дина Саева приехала на вечеринку в компании реселлера Никиты Ефремова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогерша Дина Саева вышла в свет с реселлером Никитой Ефремовым. Об этом сообщает Super.

Саева и Ефремов вместе приехали на вечеринку по случаю дня рождения блогера Димы Гордея. Отмечается, что во время мероприятия блогерша и реселлер не отходили друг от друга. Блогерша также держала мужчину за руку, когда спускалась по лестнице. Ефремов одолжил девушке кофту, чтобы та не замерла. По данным издания, пара уехала вместе с вечеринки.

Саева и Ефремов не комментировали слухи о своем романе.

Ранее Саева встречалась с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco. Они раскрыли свой роман во время свадьбы музыканта Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и блогерши Дилары Зинатуллиной. Во время торжества пара целовалась. Весной 2022 года Саева рассталась с Dani Choco.

В 2020 году Саева оказалась на втором месте с списке Forbes в категории самых высокооплачиваемых 20-летних тиктокеров.

В апреле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Дина Саева фигурирует в черном списке «инфоцыган».

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