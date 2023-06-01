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Актер Валерий Баринов рассказал о последней встрече с Эльдаром Рязановым

Актер Баринов вспомнил, как Эльдар Рязанов ел бутерброды с колбасой за спиной у жены

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Народный артист России Валерий Баринов в беседе с «АиФ» вспомнил свою последнюю встречу с режиссером Эльдаром Рязановым.

«У нас был поэтический вечер с Ольгой Кабо в киноклубе «Эльдар», который возглавлял Рязанов. В антракте Эльдар Александрович пришел к нам в гримерку с женой. А когда Эмма ушла, стал бутерброды с колбасой в рот заталкивать», — рассказал Баринов.

Знаменитый российский режиссер спрашивал у водителя Баринова, не идет ли его жена. По словам актера, супруга Рязанова запрещала ему есть колбасу из-за проблем с желудком, однако тот не мог устоять против искушения перед любимым блюдом.

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт отреагировал на критику театрального режиссера Эдуарда Боякова в адрес знаменитой картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

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