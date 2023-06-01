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Бен Аффлек преследует преступника-гипнотизера в новом трейлере психологического детектива «Гипнотик»

Вышел новый трейлер психологического детектива «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли.

На YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип» появился новый трейлер психологического триллера «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли.

По сюжету триллера режиссера Роберта Родригеса герой Аффлека по имени Дэниел Рурк работает детективом и расследует серию загадочных ограблений банков. В ходе расследования он узнает, что это дело связано с пропажей его маленькой дочери. Главному герою предстоит разобраться в произошедшем и вывести на чистую воду тайную правительственную организацию.

Режиссером проекта выступил лауреат Каннского кинофестиваля Роберт Родригес. В проекте он занимает не только позицию режиссера, но также отвечает за сценарий и является продюсером. Лента выйдет в российский прокат 6 июля.

Ранее вышел заключительный трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером. По сюжету герой Эзры Миллера Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, и ставит мир под угрозу. Мировая премьера ленты запланирована на 14 июня.

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