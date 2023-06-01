Дава признался в симпатиях к двум актрисам

Российский блогер и актер Давид «Дава» Манукян в интервью RuTube признался в симпатиях к двум актрисам. Фрагмент интервью звезды оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

В беседе с финалистами проекта «МедиаДвижение» Манукян признался, что любит эффектных женщин. Самой привлекательной и сексуальной девушкой российского шоу-бизнеса он назвал Настасью Самбурскую, ранее не раз публично критиковавшую его экс-избранницу Ольгу Бузову. По признанию блогера, Самбурская всегда выглядит эффектно и красиво, но при этом не вульгарно.

Среди западных звезд больше всех блогеру нравится звезда супергеройского фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот. По признанию Давида, он всегда смотрит на нее с восхищением.

Ранее Манукян, сыгравший во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора!» Сарика Андреасяна, заявил о желании развивать актерскую карьеру. «Это новое направление для меня, которое мне очень интересно. Очень интересно, что из этого получится. За это лето мне нужно сняться в главной роли в фильме, в сериале и еще в одном сериале. И сейчас еще один сериал выйдет, Сарик Андреасян снимал, очень классный будет для меня опыт», — отметил блогер.