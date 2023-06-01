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Солист группы «Корни» Кабанов прокомментировал слухи о романе с Марией Алалыкиной на «Фабрике звезд»

Певец Алексей Кабанов заявил, что у него не было романа с Марией Алалыкиной

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alexey__kabanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Алексей Кабанов ответил в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой на слухи о романе с артисткой Марией Алалыкиной в шоу «Фабрика звезд».

Кабанов уверил, что никакого романа не было. Артист признался, что ему, действительно, нравилась Алалыкина, но та не отвечала взаимностью. «Ничего такого не было. И по окончанию «Фабрики звезд» ничего такого тоже не произошло», — поделился музыкант.

Жигалова отметила, что в шоу артистов преподносили как пару. Кабанов предположил, что на постпродакшне могли «нарезать» так, что создавалось впечатление романа между артистами. Певец уточнил, что сам не смотрел шоу, поэтому не знает, как все было показано зрителям.

В 2002 году Алексей Кабанов стал участником телепроекта «Фабрика звезд» в составе группы «Корни». Коллектив победил в финале шоу. В 2003 году «Корни» представляли Россию на международном музыкальном конкурсе «Евробест» в Каннах. Группа заняла 6-е место с песней группы Queen «We Will Rock You». В 2004-м коллектив получил награду «Золотой граммофон» за песню «С днем рождения, Вика!».

Ранее Кабанов заявил, что певец Михаил Гребенщиков любил разыгрывать участников «Фабрики звезд».

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