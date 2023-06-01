Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря» Валерий Громовиков

Актер Валерий Громовиков, наиболее известный по ролям в сериалах «Интерны» и «Глухарь», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Хабаровского ТЮЗа.

«30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе, и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами», — гласит сообщение.

За более чем 20 лет работы в театре Громовиков, которого коллеги по сцене называли «Гром», сыграл около сотни ролей. Фильмография артиста насчитывает более 80 ролей: он снимался в таких популярных российских сериалах, как «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «След», «Ранетки», «Глухарь», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Интерны», «Закрытая школа» и многие другие.

Ранее умер кинозлодей Серхио Кальдерон. Артист родился в Мексике, где работал учителем английского языка и впервые снялся в кино. Голливудские продюсеры заметили его и стали давать ему роли кинозлодеев, прославившие Кальдерона: его помнят по ролям говорящей головы в «Людях в черном» 1997 года и капитана Виллануэва в третьих «Пиратах Карибского моря».