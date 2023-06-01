Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доминик Джокер объяснил, почему не поет под фонограмму

Певец Доминик Джокер рассказал, что не может запомнить фонограмму

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Певец Доминик Джокер рассказал в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, почему не поет под фонограмму.

Джокер отметил, что дело вовсе не в его принципиальности. Артист объяснил, что не может запомнить, как и что исполнил на фонограмме. Певец признался, что не хочет выглядеть как музыкант, чей микрофон «поет без него».

«Я просто помню, в какую ситуацию попал один из наших больших артистов. Обычно бывает момент, когда человек пытается что-то спеть, но микрофон не работает. И он делает так (Бьет по микрофону). Не работает, отключился. А тут голос пошел, а артист сделал так. Выглядело так: «Ты что? Офигел? Без меня спел», — рассказал Джокер. Артист признался, что не хочет попадать в подобные ситуации.

Джокер уточнил, что всегда сильно нервничал, если ему приходилось петь под фонограмму.

Доминик Джокер — бывший участник проекта «Фабрика звезд», солист и автор песен группы «Банда». Он также писал тексты для таких артистов, как «Отпетые мошенники», «Сливки», Никита Малинин, Влад Топалов.

Ранее Доминик Джокер посоветовал возродить «Фабрику звезд».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях