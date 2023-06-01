Доминик Джокер объяснил, почему не поет под фонограмму

Певец Доминик Джокер рассказал в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, почему не поет под фонограмму.

Джокер отметил, что дело вовсе не в его принципиальности. Артист объяснил, что не может запомнить, как и что исполнил на фонограмме. Певец признался, что не хочет выглядеть как музыкант, чей микрофон «поет без него».

«Я просто помню, в какую ситуацию попал один из наших больших артистов. Обычно бывает момент, когда человек пытается что-то спеть, но микрофон не работает. И он делает так (Бьет по микрофону). Не работает, отключился. А тут голос пошел, а артист сделал так. Выглядело так: «Ты что? Офигел? Без меня спел», — рассказал Джокер. Артист признался, что не хочет попадать в подобные ситуации.

Джокер уточнил, что всегда сильно нервничал, если ему приходилось петь под фонограмму.

Доминик Джокер — бывший участник проекта «Фабрика звезд», солист и автор песен группы «Банда». Он также писал тексты для таких артистов, как «Отпетые мошенники», «Сливки», Никита Малинин, Влад Топалов.

Ранее Доминик Джокер посоветовал возродить «Фабрику звезд».