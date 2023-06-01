Актриса Лидия Грибова умерла после отказа от госпитализации

Актриса сериалов «Кремлевские курсанты» и «Братаны» Лидия Грибова умерла в Москве после отказа от госпитализации. Как сообщает «Регнум» со ссылкой на собственный источник, 91-летняя артистка умерла через два часа после ухода врачей.

«В квартире на улице Ангарской скончалась 91-летняя женщина. При жизни она страдала ишемией головного мозга и хроническими заболеваниями», — рассказал собеседник агентства.

Грибовой стало плохо 29 мая. Она вызвала врачей скорой помощи, которые предложили забрать ее в больницу. Однако Грибова, по данным источника, от госпитализации отказалась, после чего скончалась.

По факту смерти актрисы полиция проводит проверку, участковый опросит приезжавших к женщине врачей.

Лидия Грибова начала сниматься в кино уже на пенсии — в 2000 году, когда ей было 68 лет. Она снялась в сериалах «Кремлевские курсанты», «Братаны», «Холодное сердце», «Чокнутая», «Говорит полиция!» и др. Последний фильм с ее участием вышел в 2014 году.

1 июня также стало известно, что умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова.