Наташа Королева пригласила аниматоров на свой день рождения

Певица Наташа Королева пригласила аниматоров на празднование своего дня рождения в стиле хита «Маленькая страна». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным СМИ, исполнительница сняла банкетный зал и стилизовала его под свой хит. Королева потратила на праздник 700 тыс. рублей: при этом аренда помещения обошлась певице всего в 25-35 тыс. рублей, в то время как за еду, алкоголь и торт исполнительнице пришлось заплатить 400 тыс. рублей. Такое мнение выразила организатор мероприятий Виктория Вишня-Самохина.

«В общей сложности могло выйти не более 700 тыс. рублей», — указала она.

Ранее Наташа Королева назвала объятия секретом семейного счастья с Тарзаном. Артистка отметила, что часто обнимается с мужем. Она считает это полезным занятием, так как оно несет «мощный терапевтический эффект». По мнению Королевой, объятия повышают иммунитет, гемоглобин в крови, нормализуют состояние нервной системы.