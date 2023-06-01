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Здоровье эрмитажных котов застраховали

Здоровье котов Эрмитажа в Санкт-Петербурге застраховали на год

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге застраховали здоровье котов Эрмитажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Срок действия кошачьего полиса от известной страховой компании составляет один год. Обращаться за онлайн-консультациями сотрудники музея, ухаживающие за животными, смогут к ведущим специалистам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.

Эрмитажных котов впервые поселил в Зимнем дворце Петр I — он привез сюда кота из Голландии. Коты здесь не жили только в дни блокады Ленинграда. В подвале музея есть «Кошкин дом», где размещаются животные.

Ранее сообщалось, что эрмитажные коты попали в популярную американскую настольную игру Cultures of the world. Каждой стране в этой игре посвящена отдельная карточка с интересными фактами.

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