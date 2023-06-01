Захар Прилепин попал в шорт-лист премии «Большая книга»

Жюри 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга» определилось с шорт-листом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Список финалистов восемнадцатого сезона, рассказал председатель Литературной академии — жюри премии Дмитрий Бак, как надеются организаторы, удивит знатоков и любителей русской литературы своей обширностью. «Впервые за много лет в нем заявлено максимально возможное количество книг — пятнадцать», — уточнил Бак.

В частности, в шорт-лист попали Захар Прилепин («Шолохов. Незаконный»), Василий Авченко («Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»), Юрий Буйда («Дар речи»), Оксана Васякина («Роза»), Эдуард Веркин («cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»), Михаил Визель («Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»), Евгений Водолазкин («Чагин»).

Также в коротком списке оказались Дмитрий Захаров («Комитет охраны мостов»), Алексей Колмогоров («ОТМА. Спасение Романовых»), Евгений Кремчуков («Волшебный хор»), Родион Мариничев («Комендань»), Хелена Побяржина («Валсарб»), Алексей Сальников («Оккульттрегер»), Михаил Турбин («Выше ноги от земли»), Александра Шалашова («Салюты на той стороне»).

Лауреата премии назовут на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре 2023 года. Лонг-лист премии был объявлен в апреле.