Райан Гослинг дал совет назвавшим его слишком старым для роли Кена в «Барби»

Актер Райан Гослинг отреагировал на критику его роли в фильме «Барби». Своим мнением он поделился в интервью GQ.

Гослинг ответил хейтерам, посчитавшим его старым для персонажа Кена, которого он изобразил в картине. По его мнению, зрителям «Барби» стоит обратить внимание и на других актеров фильма. «Я бы ответил так: если люди не хотят играть с моим Кеном, то есть много других Кенов, доступных для игры», — заявил артист.

Помимо Гослинга, других Кенов в проекте сыграют Симу Лю, Кингсли Бен-Адир, Шути Гатва и Джон Сина. Роль Барби исполнит Марго Робби. Также в фильме появятся и другие Барби.

Фильм «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. По сюжету Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни. Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года.

Создатели фильма «Барби» смешали более 100 оттенков розового для создания идеального цвета.