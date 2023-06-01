Оркестр имени Силантьева выступит на Красной площади с музыкой композитора Тихона Хренникова

Академический большой концертный оркестр имени Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Клевицкого выступит с концертом, посвященным 110-летию со дня рождения российского композитора Тихона Хренникова. В пресс-службе мероприятия сообщили, что выступление состоится 4 июня в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Песни с музыкой композитора исполнят Анна Бутурлина, Денис Вертунов, Софья Онопченко и Елена Терентьева.

«Я был еще мальчишкой, когда имя Хренникова гремело на всю страну, а все вокруг наизусть пели песни из «Гусарской баллады». И «Давным-давно», и «Колыбельную Светланы». Особенно мне нравилась «Колыбельная». Я считаю, что это одна из лучших мелодий советской песенной классики. И, конечно, «Московские окна», — сказал Клевицкий.

На концерте прозвучат такие песни, как «Колыбельная Светланы», «Давным-давно», «Московские окна», «Что так сердце растревожено», «Песня о Москве», «Песня верных друзей» и другие.

Ранее сообщалось, что симфонический оркестр Мариинского театра даст два концерта у Великой Китайской стены.