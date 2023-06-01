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Виктория Боня ответила Ксении Собчак на критику внешности

Телеведущая Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак не может пережить ее успеха

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РИА «Новости»

Телеведущая и блогерша Виктория Боня в интервью Сергею Косенко прокомментировала нападки Ксении Собчак.

Звезда считает, что коллега критикует ее внешность из-за зависти. «Собчак в своем Telegram-канале каждый день ставит мои фотографии. И тут она посмеется, и там. Ксюшу бомбануло прям. Собчак — такая девочка, которая не может пережить чужого успеха», — заявила Боня.

Телеведущая считает несчастливыми людей, которые негативно отзываются о ней. Боня высмеяла слова Собчак о том, что покупает билеты на Каннский фестиваль и ездит туда не из-за личных заслуг. Звезда считает, что вполне заслуженно уже 12 лет появляется в Каннах.

«У меня было очень много проектов с международными брендами. Мое фото висело и тут, и там, и по всему Монако. Это мои наработанные за десятилетия контакты. Поэтому кто бы что ни говорил, меня представляют здесь как российскую модель, телеведущую. Иногда пишут, что я актриса. В фильмах десяти я играла. Но у нас люди любят все обесценивать и кидать камни», — отметила Боня.

По словам телеведущей, она не намерена оскорблять Собчак за выпады в свой адрес.

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