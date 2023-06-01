ТАСС: дела о клевете на Михалкова и Чемезова против Караулова объединили

Следствие приостановило расследование уголовных дел о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова в отношении журналиста Андрея Караулова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователи объединили в одно производство уголовные дела о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановили расследование», — уточнил источник.

По данным источника, расследование дела Караулова о незаконной предпринимательской деятельности продолжается. Официальных комментариев по поводу расследования от СК пока нет.

В ноябре 2022 года МВД объявило журналиста Андрея Караулова в федеральный розыск, карточка с его данными появилась в реестре ведомства. До этого в дом журналиста пришли с обыском по заявлению о клевете, поданному «Ростехом». Там обвинили Караулова в публикации непроверенной информации. В это время он находился в Дубае.

В середине марта 2023 года Караулов был снова снова привлечен к уголовной ответственности в России за клевету, а по десяткам связанных с журналистом адресов в московском регионе прошли обыски. Это произошло после заявления режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области. В апреле 2023 года стало известно, что в отношении журналиста возбуждено дело о незаконной предпринимательской деятельности — следствие пришло к выводу, что он сдавал квартиры с нарушением закона.

Сам Караулов рассказывал «Газете.Ru», что узнал о возбуждении уголовного дела за клевету на режиссера Никиту Михалкова из СМИ.