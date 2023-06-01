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Бывшая жена Гогена Солнцева избила его пожилую подругу

Бывшая жена шоумена Гогена Солнцева избила его пожилую подругу на съемках рекламы

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Гоген Солнцев/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шоумен и актер Гоген Солнцев стал свидетелем драки бывшей жены Екатерины Терешкович с его подругой Лидией. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Солнцев вместе с женщинами снимался в рекламе интимного стимулятора, который, как заявляется, пробуждает сексуальное желание у женщин пенсионного возраста. Однако между Терешкович и пожилой подругой шоумена завязался конфликт, который привел к потасовке. Бывшая супруга Солнцева пыталась прикоснуться к нему в интимных местах, после чего Лидии не понравился такой жест, и она заступилась за друга.

«Заказчик сказал, что в кадре должны быть две старухи. В результате он теперь требует вернуть гонорар, грозится подать в суд за сорванную съемку. Я деньги возвращать не собираюсь. Так как я положенное отработал. И за это получил еще очередную нервотрепку», — прокомментировал случившееся Солнцев. Актер заверил, что больше не намерен участвовать в совместных проектах с пенсионерками.

Драку разняли операторы. После потасовки на место съемок вызвали врачей. Терешкович не получила серьезных ушибов, у Лидии была обнаружена гематома на щеке.

В 2018 году стало известно, что Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкович — на тот момент женщине уже было почти 70 лет. В 2021 году шоумен развелся с супругой и женился на ее дочери Полине Давыдовой.

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