Бывшая жена Гогена Солнцева избила его пожилую подругу

Шоумен и актер Гоген Солнцев стал свидетелем драки бывшей жены Екатерины Терешкович с его подругой Лидией. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Солнцев вместе с женщинами снимался в рекламе интимного стимулятора, который, как заявляется, пробуждает сексуальное желание у женщин пенсионного возраста. Однако между Терешкович и пожилой подругой шоумена завязался конфликт, который привел к потасовке. Бывшая супруга Солнцева пыталась прикоснуться к нему в интимных местах, после чего Лидии не понравился такой жест, и она заступилась за друга.

«Заказчик сказал, что в кадре должны быть две старухи. В результате он теперь требует вернуть гонорар, грозится подать в суд за сорванную съемку. Я деньги возвращать не собираюсь. Так как я положенное отработал. И за это получил еще очередную нервотрепку», — прокомментировал случившееся Солнцев. Актер заверил, что больше не намерен участвовать в совместных проектах с пенсионерками.

Драку разняли операторы. После потасовки на место съемок вызвали врачей. Терешкович не получила серьезных ушибов, у Лидии была обнаружена гематома на щеке.

В 2018 году стало известно, что Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкович — на тот момент женщине уже было почти 70 лет. В 2021 году шоумен развелся с супругой и женился на ее дочери Полине Давыдовой.