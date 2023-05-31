Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашу рассказал, считает ли предательством уход Тимати из Black Star

Генеральный директор Black Star Пашу заявил, что не осуждает Тимати за уход из лейбла

close
100%
timatiofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Генеральный директор Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал в интервью с Лаурой Джугелией, как относится к уходу рэпера Тимура Юнусова (Тимати) из лейбла.

Курьянов признался, что эмоционально считает предательством поступок рэпера. Однако бизнесмен старается смотреть на ситуацию рационально. Он понимает, что Тимати принял для себя правильное решение. Пашу назвал бывшего коллегу «сильной единицей».

Курьянов отметил, что после ухода Тимати у него возникло «опустошение». «Столько лет вместе прошли… Когда расходились такой тупняк был. Он вещи написал, которые меня лично обидели, потому что я точно не тот, кому это должно быть адресовано. Но я допускаю, что он на это смотрел своими глазами и мои поступки казались такими же. Поэтому ни в коем случае не осуждал, не осуждаю», — рассказал генеральный директор Black Star.

Курьянов признался, что не общался с Тимати после того, как тот покинул лейбл. Бизнесмен объяснил, что они уже давно не дружат. По словам Пашу, между ними были сугубо рабочие отношения.

«Я помню, каким он (Тимати) был как друг, когда нам было по 16-18 лет. Тогда были прикольные времена. Беззаботные, веселые», — объяснил Курьянов.

В 2020 году Тимати покинул основанный им же лейбл Black Star. По словам музыканта, он давно хотел все поменять и начать с чистого листа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях