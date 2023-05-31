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Певица Зайцева рассказала, почему развелась с мужем

Певица Мария Зайцева заявила, что развелась с мужем из-за отсутствия страсти

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Мария Зайцева рассказала в интервью с Юлией Меньшовой о причинах развода с артистом Алексеем Гоманом.

Зайцева рассказала, что решение расстаться было обоюдным. В один момент артисты поняли, что между ними пропала страсть и «притяжение». По словам исполнительницы, они с бывшим мужем пытались вернуть влечение, но ничего не получилось. Она отметила, что сохранила хорошие и близкие отношения с экс-супругом. Певица уточнила, что любит бывшего мужа как друга. Гоман активно участвует в жизни и воспитании их общей дочери Сандры.

Зайцева объяснила, что не могла продолжать жить вместе с экс-супругом ради ребенка из-за того, что у них появились другие любовные интересы. «Это уже другой уровень взаимоотношений, когда ты спокойно реагируешь, что у Леши кто-то появился, или кто-то появился у меня. Уже появляются другие отношения. И тут не хотелось смешивать это. И уж тем более играть для ребенка какую-то такую историю: «Ты знаешь, мы вместе живем, но у нас свои приключения на стороне», — поделилась музыкантка.

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