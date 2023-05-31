Джеки Чан и Джон Сина озвучили героев полноценного трейлера новых «Черепашек-ниндзя»

На официальном YouTube-канале киностудии Paramount появился полноценный трейлер нового мультфильма Джеффа Роу «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

В центре сюжета мультфильма — четверо юных черепашек-мутантов, которые впервые выбираются на поверхность после жизни в нью-йоркской канализации и начинают совершать геройские поступки в надежде, что тем самым завоюют сердца горожан. Заручавшись помощью своей новой подруги Эйприл О'Нил, герои начинают противостояние с таинственным преступным синдикатом и армией мутантов.

Голос наставнику черепашек, крысе-мутанту Сплинтеру подарил актер Джеки Чан, а Джон Сина в свою очередь озвучил одного из главных антагонистов — мутанта Рокстеди. Также в озвучивании картины приняли участие Роуз Бирн, Сет Роген, Джанкарло Эспозито, Пол Радд, Майя Рудольф и рэперы Post Malone и Ice Cube. Премьерный показ «Погрома мутантов» должен состояться 12 июня на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Ранее Джеки Чан и Джон Сина прошлись по Шоссе смерти в трейлере комедийного боевика «Круче некуда».