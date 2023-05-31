Анастасия Решетова пожаловалась на манипуляции сына и намекнула на его сходство с Тимати

Модель Анастасия Решетова в своем Telegram-канале пожаловалась на частые капризы сына от Тимати Ратмира.

«У Ратмира сейчас такой возраст, что стабильно раз в неделю он приходит домой с ссадинами и синяками. Конечно, раньше он сильно придавал этому значение, громко плакал чтобы привлечь внимание и добиться того, чтобы его пожалели», — написала Решетова.

По словам модели, ей быстро удалось осознать, что Ратмиру скорее нравится устраивать истерики, чем его действительно беспокоит боль от падения или удара. Она отметила, что после сделанных выводов старается не обращать слишком много внимание на мелкие инциденты, связанные с сыном. Решетова также опубликовала свежее фото ребенка и отметила, что на снимке Ратмир — «прямо Юнусов».

В 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын, а спустя год, в сентябре 2020 пара объявила о расставании.

Ранее Анастасия Решетова призналась, что сын от Тимати целует ей руки каждый день.