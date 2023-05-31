Аарон Пол и Джош Хартнетт покоряют космос в трейлере шестого сезона «Черного зеркала»

На официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер шестого сезона сериала «Черное зеркало».

В ролике представили героев новых сюжетов, среди которых космонавт, продавщица, артист, фотограф и другие. К съемочной группе нового сезона присоединились Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Зази Битц, Рори Калкин, Кейт Мара, Аарон Пол и другие актеры. Сериал-антология «Черное зеркало» рассказывает о влиянии современных технологий и сверхъестественных сил на человеческие отношения.

Ранее вышел первый трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» про Мэгги и Нигана. Новое шоу посвящено героям Лорен Коэн и Джеффри Дина Моргана — Мэгги и Нигану, — которые оказываются на постапокалиптическом Манхэттене, давно отрезанном от большой земли. На острове, который кишит зомби, они будут искать пропавшего сына Мэгги.