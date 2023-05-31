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В Ирландии отказались снимать карандаш Гитлера с аукциона

Bloomfield отказался снимать карандаш Гитлера с торгов по требованию еврейской ассоциации

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Kelvin Boyes/Bloomfield Auctions

Аукционный дом Bloomfield Auctions отказался снимать с торгов в Белфасте карандаш, подаренный Адольфу Гитлеру Евой Браун. Об этом сообщает Guardian.

С просьбой убрать лот из моральных соображений к главе аукционного дома обратился председатель Европейской еврейской ассоциации Менахем Марголин. Управляющий директор Bloomfield Auctions Карл Беннетт в свою очередь отверг обвинения в том, что продажа карандаша является аморальной и оскорбляет память тех, кто был убит нацистами.

«Мы не стремимся причинить боль или страдания кому-либо или какой-либо части общества. Все предметы имеют историю и рассказывают об определенном периоде истории», — заявил Беннетт.

Карандаш с надписью «Ева» на немецком языке и инициалами «AH» будет выставлен на аукционе в Белфасте в июне. Предполагается, что он был подарен Гитлеру его многолетней возлюбленной Евой Браун на 52-й день рождения 20 апреля 1941 года. Bloomfield Auctions ожидает получить за лот от £50 до £80 тыс. Последний раз карандаш продавался на аукционе в 2002 году.

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