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Скончалась заслуженная артистка России Галина Ширинская

Ушла из жизни профессор Московской консерватории Галина Ширинская

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Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

Скончалась заслуженная артистка России и профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Галина Ширинская. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 31 мая 2023 года заслуженной артистки РФ, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Галины Сергеевны Ширинской», — указано в сообщении.

Галина Ширинская родилась в семье потомственных музыкантов и уже с шести лет училась играть на фортепьяно. Она поступила в Московскую консерваторию в 1968 году. За свою творческую жизнь Ширинская в качестве концертмейстера дважды получила диплом международных конкурсов имени Чайковского, а также была удостоена аналогичной награды на Всероссийском конкурсе виолончелистов.

Ранее умер бывший директор Театра Ермоловой Марк Гурвич. Прощание с Гурвичем состоится 1 июня в фойе театра. Он окончил ГИТИС в 1981 году, а через четыре года занял должность заместителя директора Театра Ермоловой, а после и вовсе возглавил культурное учреждение. С 2012 года Гурвич работал в Театре сатиры.

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