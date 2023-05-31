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Фанатки Тейлор Свифт пожаловались на амнезию после концерта

Психолог Макней посоветовал фанатам Тейлор Свифт кричать меньше, чтобы не терять память

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zuhairmuradofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

25-летняя фанатка певицы Тейлор Свифт Дженна Токатилан пожаловалась на амнезию после концерта звезды. О том, как Токатилан забыла одну из песен, исполненных Свифт, сообщает The Guardian.

«Если бы у меня не было записанного подругой пятиминутного видео, в котором я скачу под эту песню, я бы всем говорила, что этого не было», — рассказала девушка.

Еще одна поклонница Свифт, 32-летняя Николь Буз после шоу в Филадельфии описывала посещение концерта певицы как «опыт вне тела, который будто и не происходил» с ней. Психолог Юэн Макней из Государственного университета Нью-Йорка в Олбани подтвердил, что перегруз положительными эмоциями похож на стресс и может влиять на память. Он посоветовал фанатам Свифт и других артистов вести себя спокойнее.

«Посетители концертов могут постараться немного меньше прыгать и кричать, чтобы контролировать стресс», — сказал он.

Ранее сообщалось, Ронни Вуд из Rolling Stones и Крис Дженнер пришли на концерт Бейонсе.

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